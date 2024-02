Equipe de Ana Hickmann se pronuncia após o ex-marido ser visto no condomínio dela

Ana Hickmann tomou as medidas cabíveis após o ex-marido, Alexandre Correa, ser visto na frente da casa dela no final de semana

A apresentadora Ana Hickmann se surpreendeu com a presença do seu ex-marido, o empresário Alexandre Correa, na frente do condomínio onde mora na terça-feira, 13. Em uma nota oficial, a equipe da comunicadora se pronunciou sobre o assunto por meio de uma nota oficial e informaram que ela tomou as medidas cabíveis.

"Após finalizar o encontro com o filho, Alexandre Correa permaneceu por mais de 45 minutos em frente ao condomínio onde mora Ana Hickmann. Ao sair de casa, a apresentadora se deparou com o ex-marido no local, de braços cruzados e olhar intimidador", informaram.

Então, os representantes de Ana relembraram que Alexandre não pode se aproximar de Ana por causa de uma medida preventiva. "Importante mencionar que Alexandre Correa é réu por violência doméstica e por ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente; e está proibido de se aproximar da ex-esposa desde novembro de 2023. Ana Hickmann tomou as medidas cabíveis para manter sua segurança e integridade física", declararam.

Ana Hickmann e Alexandre Correa estão separados desde novembro de 2023, quando ela o acusou de violência doméstica. Desde então, eles estão com o processo de divórcio em andamento e também sobre a guarda do filho.

Ana Hickmann nega boatos de traição

A apresentadora Ana Hickmann surpreendeu ao abrir o coração em uma entrevista no podcast Inteligência Ltda nesta quinta-feira, 1º. A estrela falou sobre a sua vida após a separação de Alexandre Correa, os rumores de que teria traído e também sobre a amizade com Edu Guedes.

A artista contou que nunca traiu. "Pode me acusar de qualquer coisa, mas falar que eu traí? Nunca. Se eu já fui traída, eu já não sei. Eu estou solteira, por enquanto. Você acha que se eu tivesse feito alguma coisa o povo não saberia? Eu não posso nem pegar uma carona de jet ski e o povo já está falando. Não, não teve traição. Não, eu nunca traí e o povo gosta de inventar. Essa história não colou porque não é verdade”, afirmou ela.

Então, Hickmann contou que está solteira e não pretende engatar um romance agora. "Estou solteira. É gatinho. Estou vendo essa comoção toda. Se um dia eu não estiver mais solteira, eu conto, pode deixar. Mais do que nunca, eu quero resolver os problemas que eu tenho. A única coisa que eu quero agora se chama felicidade. O resto a gente resolve depois”, declarou.

Logo depois, ela destacou que é amiga de Edu Guedes há muitos anos e que não tiveram um affair. "Somos amigos há 20 anos. Trabalhamos juntos e nasceu uma grande amizade. O que aconteceu comigo foi mais um momento em que a amizade nos trouxe de volta, não só o Edu, como o Britto e outras pessoas”, afirmou.