Equipe de Ana Hickmann acusa Alexandre Correa de tumultuar o processo

Equipe da apresentadora Ana Hickmann divulga novo comunicado sobre passo de Alexandre Correa no processo contra ele

A apresentadora Ana Hickmann se pronunciou por meio de sua equipe sobre os novos passos de seu processo contra o ex-marido, o empresário Alexandre Correa. Na manhã desta sexta-feira, 16, a assessoria de imprensa da comunicadora divulgou um comunicado à imprensa com uma acusação de que o ex-marido dela estaria tumultuando o processo.

Eles informaram que Correa teria colocado o filho no meio da disputa dos pais ao apontá-lo como testemunha.

"Réu por violência doméstica, pela agressão cometida contra Ana Hickmann no dia 11/11/23, Alexandre Correa submete novamente o filho a um constrangimento e indica a criança, de 9 anos, como testemunha a seu favor. Destaca-se que o menor não estava presente no momento da agressão física. Além disso, Alexandre demonstra descompromisso com a justiça ao fornecer um endereço em que não é possível localizá-lo pelos oficiais de justiça. Tal atitude indica a tentativa de tumultuar o andamento do processo", informaram.

Equipe de Ana Hickmann diz que Alexandre Correa foi ao condomínio dela

A apresentadora Ana Hickmann se surpreendeu com a presença do seu ex-marido, o empresário Alexandre Correa, na frente do condomínio onde mora na terça-feira, 13. Em uma nota oficial, a equipe da comunicadora se pronunciou sobre o assunto por meio de uma nota oficial e informaram que ela tomou as medidas cabíveis.

"Após finalizar o encontro com o filho, Alexandre Correa permaneceu por mais de 45 minutos em frente ao condomínio onde mora Ana Hickmann. Ao sair de casa, a apresentadora se deparou com o ex-marido no local, de braços cruzados e olhar intimidador", informaram.

Então, os representantes de Ana relembraram que Alexandre não pode se aproximar de Ana por causa de uma medida preventiva. "Importante mencionar que Alexandre Correa é réu por violência doméstica e por ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente; e está proibido de se aproximar da ex-esposa desde novembro de 2023. Ana Hickmann tomou as medidas cabíveis para manter sua segurança e integridade física", declararam.

Ana Hickmann e Alexandre Correa estão separados desde novembro de 2023, quando ela o acusou de violência doméstica. Desde então, eles estão com o processo de divórcio em andamento e também sobre a guarda do filho.