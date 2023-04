Equipe de Aline Wirley e Igor Rickli explica ida dele a uma delegacia no Rio de Janeiro

Igor Rickli foi fotografado em uma delegacia e a equipe dele e de Aline Wirley, do BBB 23, explicou o que aconteceu: 'Relatar ameaças'

Nesta quarta-feira, 19, o ator Igor Rickli, que é marido da cantora Aline Wirley, foi fotografado saindo de uma delegacia no Rio de Janeiro após apresentar uma queixa. No final do dia, a assessoria de imprensa do casal se pronunciou sobre o motivo da ida dele ao local.

A equipe informou que ele foi relatar ameaças que foram feitas contra o filho, Antônio, de 8 anos, na internet, e registrou uma ocorrência do crime. Agora, o caso será apurado pelas autoridades.

Leia o comunicado completo da equipe de Igor Rickli e Aline Wirley:

"A assessoria de imprensa do casal Igor Rickli e Aline Wirley, esclarece que o ator esteve presente na data de hoje, dia 19 de abril, na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, como representante do seu filho Antônio (8 anos), para relatar ameaças que a criança vem sofrendo através do Twitter.

Foi feito um Registro de Ocorrência por crimes de ameaça e, com isso, inaugurada uma investigação.

O objetivo é apurar a autoria dos crimes".

"Para isso, o delegado solicitará ao Judiciário o acesso aos dados da conta registrada na plataforma vinculada ao perfil, para que seja possível a identificação do responsável pelas postagens criminosas. Uma vez identificado, o autor será intimado a prestar depoimento na delegacia e responsabilizado por seus atos. O Twitter também será notificado para fornecer os dados da conta. O delegado também poderá solicitar a exclusão da conta da plataforma, em razão de seu uso para a prática de crimes. O artista deixa claro que não aceitará ameaças e ofensas em relação a sua família e, sempre que for necessário, procurará a Justiça para defendê-la", finalizaram.

Igor Rickli se declara para Aline Wirley

Com a esposa confinada no BBB 23, Igor Rickli encantou ao fazer uma declaração carinhosa para a amada nas redes sociais. O artista fez questão de destacar os pontos fortes da personalidade da esposa e sua presença no reality show.

"Aline é a deusa da minha vida. Alguém que me ensina diariamente a ver o mundo com mais AMOR e me livra da culpa de não ser o que se espera que eu seja. Eu nunca vou cansar de afirmar e reafirmar o quanto minha mulher é GIGANTE, inteligente, encantadora, linda, brilhante e poderosa", disse ele.

E completou: "Aprendo com os passos dela e vejo com muita admiração como sua simples presença é capaz de iluminar um ambiente e tocar as pessoas… Eu confio na força da Aline, confio na SABEDORIA dela, vejo o crescimento dela e sou grato a ela pelo meu crescimento e por abraçar com tanta dedicação a responsabilidade de criar um menino tão amoroso e inteligente… Aline flui como um rio, ora calma, ora furiosa, mas sempre em movimento, mutável, VIVA. É uma força da natureza que me apaixona e inspira todos os dias. Te vejo na final, meu amor!", comentou.