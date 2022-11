Equipe da Miss Brasil Mia Mamede nega rumores de affair com Marcus Buaiz

Após boatos circularem pela internet, a equipe da Miss Brasil 2022 Mia Mamede se pronuncia sobre a vida amorosa dela

A Miss Brasil 2022 Mia Mamede foi alvo de boatos de que estaria vivendo um affair com o empresário Marcus Buaiz. Após o assunto circular pela internet, a equipe de assessoria de imprensa dela se pronunciou e negou os boatos.

“A informação não procede”, informou a equipe dela ao site Contigo!.

Vale lembrar que Marcus Buaiz está solteiro desde o fim do casamento com Wanessa Camargo no primeiro semestre deste ano. Eles ficaram juntos por 17 anos e tiveram dois filhos, mas o relacionamento chegou ao fim. A cantora já engatou um novo romance com o ator Dado Dolabella, com quem é vista frequentemente em seus shows da nova turnê.

Marcus Buaiz mostra viagem com os filhos

Nesta quarta-feira, 23, Marcus Buaiz encantou seus seguidores ao mostrar uma nova foto com os dois filhos, José Marcus e João Francisco. Ele posou com os herdeiros em um ponto turístico da cidade de Nova York, nos Estados Unidos.

"Construir algo na vida sem propósito não faz sentido . E minha maior inspiração está aqui ! Amo vcs meus filhos", disse na legenda.