Equipe atualiza quadro de saúde de MC Brinquedo após acidente de carro

A equipe de MC Brinquedo contou que o funkeiro está se recuperando após sofrer um acidente de carro na última sexta-feira (31)

Vinicius Ricardo de Santos Moura, mais conhecido como MCBrinquedo, está se recuperando após ter sofrido um acidente de carro na última sexta-feira, 31. O veículo que ele e seu DJ e produtor estavam acabou capotando em uma avenida de São Paulo.

Na tarde desta segunda-feira, 3, a equipe atualizou o quadro de saúde do funkeiro através de uma nota publicada nos Stories do Instagram. "Gostaríamos de informar a todos os fãs, seguidores e contratantes que o artista MC Brinquedo está se recuperando e encontra-se em estado estável", diz o começo da nota.

Em seguida, eles contaram que o cantor seguirá em observação. Além disso, também agradeceram as mensagens de carinho e orações. "No entanto, ele permanecerá em observação. Agradecemos a todos pelas mensagens de apoio e orações."

Confira:

Atualização do quadro de saúde de MC Brinquedo - Reprodução/Instagram

MC Brinquedo publica carta rompe o silêncio após acidente

Após sofrer o acidente, MC Brinquedo escreveu uma carta aberta aos fãs para falar sobre o episódio e agradecer por estar vivo. "DEUS me deixou viver de novo e eu só tenho que agradecer, pra mim valeu todo sufoco que me deixou viver."

"Hoje vivi um milagre de DEUS, mas quero deixar aqui o porque disso e quem sabe do mundo espiritual vai entender. Eu não falei ainda sobre porque de uns anos pra cá, escolhi viver longe daqui e vim aqui com o resumo, mas eu larguei as drogas novamente, larguei tudo que é de excesso e futilidade. Escolhi fazer diferente nessa oportunidade que Deus está fazendo com meu sonho. Comecei olhar que não era só eu, tenho minha família, minha filha, quero ser verdadeiramente verdade em todos os aspectos [...]", disse ele.

"Ontem conseguir a Paz no movimento, e com isso tudo acontecendo só consigo enxergar uma coisa, que não vou e não devo, desistir do PROPÓSITO de DEUS na minha vida e na terra. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, como diz na Bíblia, tudo isso um dia vai vira livro, de vários capítulos e páginas. Eu estou vivo pra tristeza do inimigo, e vivo para HONRA E A GLÓRIA DE DEUS", completou.