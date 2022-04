Enzo Celulari ganha linda homenagem dos pais, Claudia Raia e Edson Celulari: ''Você merece muito!''

Enzo Celulari ganhou lindas postagens dos pais, Claudia Raia e Edson Celulari, em homenagem ao seu aniversário

CARAS Digital Publicado em 15/04/2022, às 15h34

Esta sexta-feira, 15, está sendo um dia de festa para Enzo Celulari (25), isso porque ele acaba de completar mais um ano de vida!

Durante esse dia especial, o empresário ganhou homenagens especiais dos pais, Claudia Raia (55) e Edson Celulari (64), que publicaram em suas redes sociais uma coletana de cliques do menino, desde a infância, até atualmente, mostrando o carinho deles pelo herdeiro ao longo dos anos.

Na legenda, Claudia fez um lindo texto se declarando para o herdeiro: "Hoje é o dia do meu primogênito, essa alma velha que veio pra me ensinar o propósito de estar nesse mundo! Enzo, meu menino iluminado, do coração dadivoso, sempre com a mão estendida pra quem precisa, com olhar atento e generoso para o próximo! Que orgulho eu tenho de você meu filho, do grande homem que você se tornou, os laços fortes que você criou, a rede de apoio potente que você tem a sua volta, isso tudo é merecimento."

"E eu aplaudo, te agradeço por ter escolhido o meu ventre pra te gerar, te desejo o melhor da vida nessa sua nova volta ao Sol… muita saudeee, amor, gargalhadas, desafios, novas amizades, paz, que seja leve e fácil! Você merece muito! Te amo mais que torresmo! Feliz niver!", finalizou ela.

Já Edson foi mais sucinto, mas mandou um lindo recado para o menino: "Filho, esteja sempre com quem admira seu vôo. Feliz Aniversário, meu menino de 25".

Confira as lindas homenagens que Claudia Raia e Edson Celulari fizeram para o filho, Enzo Celulari:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)