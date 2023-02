Entre idas e vindas, Chay Suede e Laura Neiva celebram 4 anos de casados: “Te amo!”

Chay Suede e Laura Neiva trocaram declarações na web para marcar a data especial

Ontem foi dia de muito amor na casa de Chay Suede (38) e Laura Neiva (28). Isso porque os pombinhos completaram 04 anos de casados na última segunda-feira, 06.

Para marcar a data especial, a modelo fez questão de abrir o seu coração para o maridão nas redes sociais e não exitou ao declarar todo seu amor pelo cônjuge.

Através de seu Instagram oficial, ela compartilhou uma série de fotos do jantar romântico a dois, que planejou para estar com o amado. Na série de cliques, o casal aparece sorrindo, abraçados em frente ao espelho do elevador. Já em outra foto, as mãos dos pombinhos ficam em evidência para mostrarem as alianças.

"02/02/2023. Comemorávamos nosso 4° ano de casados. Te amo, sou a mulher mais feliz do mundo", escreveu ela na legenda da publicação. Apaixonado, Chay, logo respondeu: "Minha vida, a vida toda pela frente. Te amo!".

Fãs e seguidores do casal não deixaram de comentar e parabenizaram pelo dia tão especial. “Amo esse Amor!", disse Regina Casé. "Que Deus proteja o seu amor pra sempre. Meu desejo pra vocês", desejou uma internauta. “Gente que beleza natural dessa mulher! Totalmente linda, pura, parabéns Chay você ganhou um pedra preciosa!”, escreveu outra. “Casal lindo,poucos dos artistas levam uma relação duradoura”, comentou mais uma.

Vale lembrar que o casal são pais de José, de pouco mais de um ano, e Maria, de três aninhos. Entre idas e vindas, os dois estão juntos desde 2014.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LAURA NEIVA AO LADO DE CHAY SUEDE:

Família!

Na última semana, Chay Suede aproveitou a manhã ensolarada no Rio de Janeiro para ter um momento de diversão com os filhos.

Em suas redes sociais, o paizão coruja usou suas redes sociais para compartilhar alguns registros ao lado de José, e Maria, fruto de seu relacionamento com Laura Neiva.

Na praia, o galã surgiu usando um shorts azul, enquanto aproveitava o mar com o caçula nos braços. Já a primogênita, apareceu em outro clique com um maiô na cor lilás, se refrescando embaixo da ducha.