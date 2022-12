Entenda por que ator de Glass Onion foi afastado do papel de herói no passado

Edward Norton, de Glass Onion, foi demitido pela Marvel após protagonizar polêmicas nos bastidores de O Incrível Hulk

Edward Norton (53) foi acusado de causar nos bastidores de O Incrível Hulk (2008). Intérprete do herói, o ator insistia em reescrever o roteiro. Este fato foi confirmado por ele mesmo em 2018, após seu afastamento do filme. Entre os motivos da demissão, também estão brigas por dinheiro e questões criativas. Atualmente, o artista interpreta o bilionário Miles Bron em Glass Onion: Um Mistério Knives Out, uma continuação de Entre Facas e Segredos.

O intérprete do bilionário também foi protagonista de outros sucessos, como Clube da Luta (1999) e Outra História Americana (1998), em que estrelou como Derek Vinyard. O filme foi exibido nos cinemas em novembro deste ano em sessões limitadas e será lançado na Netflix no dia 23 de dezembro. O longa recebeu duas indicações ao Globo de Ouro.

O filme estrelado por Norton em 2008 foi um dos poucos deslizes do Universo Cinematográfico da Marvel, segundo filme da saga e também com a menor bilheteria. Por causa de surtos nos bastidores, o protagonista foi substuído por Mark Ruffalo (55). Após o lançamento do longa, foi divulgado que era difícil trabalhar com o artista e que ele queria reescrever o roteiro . Esse fato foi confirmado pelo próprio Norton em 2020.

“Tentei ser como você. Eu fiz um grande filme de ação chamadoO Incrível Hulk. Você sabe o que deu errado? Eu queria um roteiro melhor", declarou ele ao falar com Bruce Willis (67). Segundo o site Deadline, um membro da Marvel descreveu o astro como um "lobo no galinheiro".

"Nossa decisão definitivamente não se baseia em fatores monetários", confirmou Kevin Feige, em 2010, pouco antes de anunciar Os Vingadores na Comic-Con de San Diego. "Mas, em vez disso, está enraizada na necessidade de um ator que personifique a criatividade e o espírito colaborativo de nossos outros talentosos membros do elenco", completou o produtor do filme.