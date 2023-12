Entenda o caso de britânico que perdeu fortuna no Quem Quer Ser um Milionário?

Major do exército, Charles Ingram perdeu o prêmio do quadro Quem Quer Ser um Milionário? após ter sido acusado de fraude

Apesar de ter vencido a versão inglesa do programa Quem Quer Ser um Milionário? o major do exército Charles Ingram perdeu o prêmio de 1 milhão de libras, cerca de R$ 6 milhões, após ser acusado de fraude.

Ele seria o segundo a vencer o programa inglês, tendo respondido corretamente às 15 questões do Quem Quer Ser um Milionário?. No entanto, durante a exibição da atração, os espectadores suspeitaram de uma possível fraude.

Diversos espectadores e fãs da atração ligaram para a emissora e denunciaram o major, alegando que ele estaria sendo ajudado por pessoas presentes na plateia que tossiam indicando a resposta correta.

Ingram repetia em voz altas as alternativas, até que uma tosse acontecia após ele dizer a opção correta. As câmeras do programa identificaram quem eram as duas pessoas que estavam tossindo: a esposa do major, Diana, e o professor Tecwen Whittock.

Ao fim da gravação, a emissora entregou os registros à polícia, sob acusação de "fraude ao obter título valioso". Ao total, foram contabilizadas 19 tossidas que corresponderam com as alternativas certas.

O pagamento do prêmio foi suspenso pela Justiça e as três pessoas envolvidas foram condenadas à prisão. O casal precisou cumprir 18 meses de reclusão, enquanto o professor apenas 12. O julgamento durou quatro semanas, entre março e abril de 2003.

Além de ter perdido o prêmio, Ingram precisou abdicar do título de major do exército. Até os dias atuais, ele segue alegando sua inocência. Ele chegou até mesmo a participar de outros programas após o Quem Quer Ser um Milionário?.

Na edição brasileira do quadro, exibida no Domingão com Huck, uma jornalista se tornou a primeira a vencer o grande prêmio de R$ 1 milhão. Jullie Dutra (38) pretende comprar uma casa para sua mãe do coração e investir em seus estudos.

