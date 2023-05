Entenda a causa da morte de Palmirinha aos 91 anos

Ícone da televisão, Palmirinha Onofre morreu neste domingo, 7

A apresentadora e cozinheira Palmirinha Onofre morreu neste domingo, 7, aos 91 anos. A informação foi divulgada em seu perfil oficial do Instagram e, segundo familiares, ela sofreu um agravamento de problemas renais crônicos. Considerada a "vovó mais querida do Brasil", o ícone da televisão comandou por 13 anos o programa TV Culinária, da Gazeta.

"A família, consternada e inconsolável, comunica o falecimento de Palmira Nery da Silva Onofre, a Vovó Palmirinha, aos 91 anos, ocorrido hoje, 7 de maio, às 11h20 em decorrência de agravamento de problemas renais crônicos. Ela estava internada na Unidade Paulista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, desde o dia 11 de abril", diz o comunicado, sobre morte de Palmirinha .

Antes, apresentadora já havia sido internada três vezes em 2020, em um período menor do que dois meses. Em outubro ela cuidou de uma infecção urinária e, no início de dezembro, voltou a ser internada devido a um baixo índice de sódio no sangue, ficando na UTI. No final do mesmo mês, voltou ao hospital por causa de outra infecção urinária.

Os problemas renais crônicos ou doenças renais crônicas podem ser classificados também como insuficiência renal. O problema consiste em uma diminuição lenta e progressiva, que pode durar meses ou até mesmo anos, das capacidades básicas dos rins, como filtrar os resíduos metabólicos do sangue.

Segundo o site do Hospital Albert Einstein, o quadro está ligado à doenças bastante comuns no Brasil: A hipertensão arterial e a diabetes. Quando não identificada e tratada, a condição pode levar à paralisação dos rins. Os problemas podem ser tratados com medicamentos e controle da dieta. Nos casos mais extremos, pode ser necessária a realização de diálise ou transplante renal.

Em seu perfil oficial do Instagram, os familiares de Palmirinha também informaram sobre o velório da apresentadora, que acontecerá nesta segunda-feira, 8, no Cemitério Morumby em São Paulo. O velório será aberto ao público das 11h às 13h, porém, o sepultamento será reservado apenas para amigos e familiares da cozinheira.

