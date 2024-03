Entenda a briga entre Luana Piovani e humoristas portuguesas

Após repercutir declarações de Luana Piovani sobre Portugal, programa do país europeu ironiza suas falas e atriz rebate: "Energia triste"

Nesta quinta-feira, 7, Luana Piovani usou as redes sociais para se pronunciar sobre o programa de humor português que debochou de suas falas sobre o país. Isso porque a atriz fez comentários sobre Portugal em sua participação no Pod Delas.

Luana já vive em Portugal há alguns anos e deu o que falar ao fazer comparações entre a vida no país e no Brasil. Durante a entrevista transmitida pelo canal do podcast no YouTube, ela citou a menor frequência com que portugueses tomam refrigerantes e a forma como eles tendem a interpretar as falas dela.

Após o episódio, o programa português "Extremamente Desagradável" dedicou um episódio para analisar as falas dela. Como uma forma de ironizar as declarações de Piovani, a apresentadora Joana Marques abriu uma Coca-Cola. "Por sermos um povo que sofre muito com essa ausência de bebidas gaseificadas em nossas vidas, eu mandei vir de fora, para as minhas amigas, uma coisa que, se calhar, vocês nunca viram. Estão prontas?", disse ela, fazendo referência à fala da atriz sobre não existir refrigerantes em Portugal.

Luana Piovani logo aproveitou para rebater as ironias da comediante. "Depois de ser conteúdo por mais de 30 anos para o pessoal da fofoca no Brasil, também tô nesse lugar aqui em Portugal. É quando você vê que o pessoal está sem conteúdo ou você começa a ser uma pessoa relevante. Até aqui o povo já usa da minha vida e dos meus cometários para gerar conteúdo, está puxada a falta do que falar", iniciou ela nos stories do Instagram.

Ela ainda afirmou que as humoristas têm uma "energia triste". "Fico pensando nesse pessoal que faz humor, mas quando você olha, você deprime porque já tem uma carga negativa, não deve ser fácil. Deve ser muito tempo mesmo até as pessoas realmente consumirem e receberem a ideia de que apesar de você ter essa expressão carregada, essa energia triste e essa cara de quem não tem nada de engraçado, você faz comédia. Realmente, é um desafio um tanto quanto maior".

"Eu não sei, se eu fosse esse tipo de gente que tem o corvinho colocado no ombro desde que nasce, você vê que a pessoa é cinza. Não sei se eu conseguiria fazer humor, não. Mas tem gente que conseguiu dar esse pulo do gato. Agora... Será que essa escola de humor deles é bom? Eu duvido. A cara entristecida, a cara 'baixastralizada'.", finalizou.

🗣️ Luana Piovani rebateu, nesta quinta-feira (7/3), piadas feitas por uma humorista portuguesa a respeito de conteúdos gerados pela atriz sobre o país europeu. pic.twitter.com/WX0ZS7Ieuv — Metrópoles (@Metropoles) March 7, 2024

Luana Piovani passa por três cirurgias no Brasil

A atriz Luana Piovani esteve no Brasil há pouco tempo e aproveitou para passar em consulta nos seus médicos e também fazer cirurgias. Ela vive em Portugal com seus filhos e resolveu passar por procedimentos com seus médicos de confiança no nosso país.

Nas redes sociais, ela disse que fez uma cirurgia de varizes, colocou células tronco no joelho e também operou as pálpebras dos olhos. "[Na gravidez] dos gêmeos, elas pioraram, abriram uns afluentes. Eles estão com oito anos e, nesses últimos quatro, eu acho que elas pioraram, ganharam um leve volumezinho", disse ela.

E completou: "Fiz minhas pálpebras com laser moderno, que é óbvio que eu não sei o nome, que o meu cirurgião plástico especializado só em olhos tem agora essa especialização (...) Eu não tinha noção do tanto que o meu olhar estava cansado, só fui ver depois".