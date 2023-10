Encontro Top 100 Gestores reúne líderes do mercado publicitário

Quem esteve no Encontro pôde rever os amigos do mercado, criar networking e colocar o papo pessoal e profissional em dia.

Aconteceu, nesta segunda-feira, 02, o primeiro Encontro Top 100 Gestores 2023 do Amigos do Mercado. Reunindo os maiores líderes do mercado publicitário, os quais foram divulgados na Exame na última semana, o Encontro ocorreu no G4 Hub, na Vila Olímpia, e foi o ponto de partida para o Prêmio Amigos do Mercado, que chega esse ano a sua sétima edição.