Empresário revela que Luana Andrade teve quatro paradas cardíacas: "Estava tudo bem"

Empresário revela que Luana Andrade teve quatro paradas cardíacas; ela foi internada em um dos hospitais mais bem avaliados de SP

A influenciadora Luana Andrade sofreu quatro paradas cardíacas, informou um dos empresários da influenciadora que faleceu aos 29 anos. Ela se internou para passar por uma lipoaspiração no Hospital São Luís, do Itaim, em São Paulo (SP).

As informações foram publicadas pelo colunista Kadu Brandão, do iG Gente. "Ela internou para fazer uma lipo. Estava tudo bem, com um dos profissionais mais conceituados do mercado, e aí aconteceu essa fatalidade. Ela veio a ter a parada cardíaca no meio do procedimento", disse o profissional.

Segundo ele, o procedimento foi marcado por complicações. "Ela teve a primeira e reanimaram. Teve a segunda, ficou tudo bem. Teve a terceira, ficou tudo bem. E teve a quarta, que foi na madrugada. Ela estava fazendo a lipo e aconteceu a fatalidade de ter as quatro paradas", completou.

Luana Andrade participou do programa ao lado do noivo, João Hadad. Os dois planejavam o casamento e eram sempre fotografados juntos em momentos românticos nas redes sociais. Na última homenagem publicada para a namorada há três semanas, ele exaltou a união entre os dois.

"E dois anos se passaram. Tantos momentos maravilhosos juntos! Tenho muito orgulho de tudo que construímos até aqui, é só o começo de uma vida inteira ao seu lado! Obrigado por me apoiar e incentivar todos os dias, além de namorada, é minha parceira e melhor amiga! Nosso relacionamento é massa! Te amo", disse ele.

Morte foi anunciada por amigos

A morte da dançarina Luana Andrade, que ficou famosa ao participar da sexta edição do Power Couple, foi revelada nesta terça-feira (7). Em publicações nas redes sociais, amigos próximos prestaram homenagens para a jovem e geraram uma comoção, já que ela estava no auge.

Até o momento, a causa da morte de Luana Andrade não foi revelada. Em vários posts, amigos estão lamentando a partida precoce da dançarina que era seguida por mais de 260 mil pessoas. "Tão jovem! Difícil de acreditar... Que Deus a receba de braços abertos", escreveu um. "Lu descanse em paz princesa. Com certeza você está num lugar especial ao lado de Deus. Você fez a diferença nessa vida de forma íntegra e amorosa em tudo. Sentiremos sua falta minha querida", escreveu outro.