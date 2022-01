Empresário rebate declaração do DJ Alok sobre música 'Un Ratito'

Declarações do DJ Alok sobre música 'Un Ratito' foram rebatidas em comunicado oficial

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 09h52

Após o DJ Alok (30) recentemente divulgar em suas redes sociais que saiu uma decisão judicial a seu favor sobre a música Un Ratito, os advogados do empresário Marcos Araújo, da Áudio Mix, desmentiram o artista em um comunicado oficial.

De acordo com a nota enviada para a imprensa, as "informações foram deturpadas". "A nota divulgada pela equipe do DJ Alok encontra-se nitidamente deturpada e não tem outro objetivo senão manipular, ainda mais, a opinião pública", dizia o texto.

"Em primeiro lugar, o Ministério Público, em ações penais privadas, atua como fiscal da lei e seus pareceres, portanto, não são vinculantes. Assim, ao contrário do que disse a referida nota, cabe ao juiz, e não ao Ministério Público, receber a ação penal".

"A manifestação ministerial foi exclusivamente no sentido de que não entendia pela existência do delito de calúnia, mas não descartou a hipótese da existência do delito de difamação. Trata-se apenas de uma divergência de entendimento jurídico quanto à imputação penal, o que não quer dizer, em absoluto, como faz crer a nota divulgada pela equipe de Alok, que as condutas potencialmente criminosas praticadas por Alok não tenham ocorrido. Afinal, as ofensas contra a honra de Marcos Araújo foram perpetradas por Alok e divulgadas publicamente em suas redes sociais e todas as provas encontram-se no processo", finalizava o comunicado.

A polêmica ganhou destaque quando a música que ainda conta com Juliette Freire (32) foi retirada do ar após Alok ser acusado de calúnia por seu ex-empresário, Marcos Araújo.

Tudo teve início após a Billboard, revista internacional, alegar sem provas que Alok não teria creditado o duo Sevenn em alguns trabalhos, incluindo Un Ratito.