Empresário de Cara de Sapato explica para onde foi a bolada recebida por ele

Após ganhar luta no PLF, BBB Antonio Cara de Sapato levou R$5 milhões para casa

Em uma das lutas que venceu, Antônio Cara de Sapato, participante do BBB 23, ganhou o prêmio de R$ 5 milhões. O empresário dele, Luciano Oliveira, explicou para onde vai tanta grana.

Ao jornal 'O Globo', ele afirmou que esse valor não é um padrão. "Antes ele era contratado pelo UFC (Ultimate Fighting Championship), o valor da premiação era muito inferior. Só ganharia um bom dinheiro se tivesse disputado o cinturão. Quando saiu do UFC, ingressou no PLF (Professional Fighters League), que tem outra dinâmica e o alto valor em premiação. Felizmente, em 2021, foi campeão mundial na categoria meio pesado e levou o prêmio de um milhão de dólares", disse ele para a coluna de Patrícia Kogut.

Apesar da quantia assustadora, ele explicou que o lutador não tira esse valor inteiro. "A verdade do valor da premiação é que são descontados os impostos (em torno de 30%), além do pagamento de todo "camp", que engloba academia, equipe e honorários dos empresários. Ou seja, o valor que fica para o vencedor é reduzido para no máximo 50% do total", disse

Cara de Sapato é consciente

Ainda segundo o empresário, ele é cauteloso com o que fatura. "O Sapato é uma pessoa que sempre está com os pés no chão e realmente não é de esbanjar. Prova disso é a consciência dele ao pensar no futuro. Isso é muito importante, pois é um esporte de altos e baixos. As lesões são muito comuns e acabam afastando o atleta da ativa até o tempo total de recuperação. Ter essa visão lá da frente é essencial. A maior parte do dinheiro que ele ganhou nesses anos de luta deixou aplicada. Outra parte usou para dar entrada em imóveis", concluiu.