Empresária cria academia de formação de profissionais para o atendimento de luxo

Programa capacita trabalhadores para um mercado que cresce mais de 50% em um ano

Redação Publicado em 29/04/2022, às 17h32

O mercado de luxo está em franco crescimento, mas ainda carece de profissionais capacitados para atender estes clientes tão exigentes. Para preencher esta lacuna, a CEO da Mitre Vendas, Rose Brito, mais conhecida pelo pseudônimo de Sophia Martins, faz uma análise geral do cenário nacional.

"Recentemente percebemos um crescimento imenso pelo mercado de luxo no Brasil, com projeções de 50% de alta para o próximo ano, mas o mercado não está preparado para atender clientes premium", relata.



Natural da cidade de São Paulo, ela tem se destacado neste ramo imobiliário da metrópole e vem acumulando mais de oito anos de experiência na área. De acordo com a empresária, essa mesma regra se aplica tanto para hotéis, quanto para os restaurantes, fato que acaba resultando em experiências frustrantes para os consumidores.

Pensando em promover uma vivência melhor, Sophia entende que a melhor saída é investir na qualificação de novos trabalhadores, que por sua vez estarão habilitados para o atendimento ao público high level.



Assim foi criado o Luxury Trends, um projeto de formação gratuita, que tem por objetivo atualizar os conceitos básicos de um serviço diferenciado, atuando principalmente com as premissas do suporte ao mercado de luxo.

Este workshop conta com uma temporada de nove encontros no ano, e é 100% presencial, aberto para quem tem interesse em atuar no segmento premium. Mas atenção: a inscrição depende de uma avaliação interna de perfil do candidato, para verificar se o mesmo tem os requisitos básicos para participar.