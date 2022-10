Empresa revela quanto Anitta e Larissa Manoela faturam com o Instagram

As artistas brasileiras, Anitta e Larissa Manoela têm fatura milionária com o Instagram; confira quanto

CARAS Digital Publicado em 15/10/2022, às 09h49

Anitta (29) e Larissa Manoela (21) apareceram na lista de celebridades que mais faturaram alto com o Instagram. As artistas entraram no top 10 do ranking mundial que mostram os nomes mais valiosos.

A cantora ficou em 8º lugar, dona de uma fortuna de US$ 16 milhões (mais de R$ 85 milhões). A atriz vem logo atrás com US$ 15 milhões (equivalente a quase R$ 80 milhões) arrecadados.

A empresa NetCredit quem vez o levantamento dos dados. Em primeiro lugar está o jogador Cristiano Ronaldo, com US$ 85 milhões (mais de R$ 450 milhões). Vale lembrar que ele é a pessoa mais seguida na rede social.

A lista foi feita com base nos destaques dos perfis das celebridades mais seguidas de cada país. Depois foram contabilizadas quantas postagens tinham sido patrocinadas e multiplicaram esse número pelo valor cobrado por cada famoso por uma publicação.

Confira a lista completa:

1º Cristiano Ronaldo - 85.217.365

2º Lionel Messi - 71.963.449

3º Virat Kohli - 36.667.676

4º Ellen Degeneres - 33.723.706

5º Beyoncé - 33.712.144

6º Kevin Hart - 26.118.929

7º Jisoo - 18.896.411

8º Anitta - 16.016.477

9º Larissa Manoela - 15.127.389

10° Dua Lipa - 13.046.529

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!