Emocionada, mãe de Walewska fala sobre os últimos dias de sua filha: "Não entendo"

O último encontro entre Walewska e sua mãe aconteceu no último dia 16, no aniversário de Weslley Oliveira, irmão da campeã olímpica

A campeã olímpica de vôlei Walewska Oliveira morreu aos 43 anos na última quinta-feira, 23. Segundo o boletim de ocorrência, a atleta caiu do 17º andar do prédio em que morava em São Paulo. E nesta sábado, 23, sua mãe, Dona Maria Aparecida Moreira, contou sobre os últimos dias de sua filha.

Em entrevista ao UOL, Maria Aparecida disse que se encontrou com Wal pela última vez no dia 16 de agosto, para comemorar o aniversário do único irmão da jogadora, Weslley Oliveira. Segundo ela, a campeã não apresentava nenhum comportamento diferente e aparentava estar feliz.

"Estávamos em São Paulo no aniversário do meu outro filho. Ela estava com o marido, Ricardo, estávamos todos juntos, em família. Minha filha estava alegre, serena, tranquila. Não entendo o que aconteceu. Vou sentir muita falta. Filha amada, muito querida. A gente vai ter que superar, vai ser muito difícil", contou.

O pai de Walewska, Geraldo Vieira de Oliveira, também falou sobre a atleta agradeceu por ter tido a filha maravilhosa. "É muito doloroso, é muito triste. O coração da gente fica despencando, um pai enterrando uma filha. Vai ser difícil esquecer. Eu fico olhando aqui as fotos e não consigo acreditar que isso aconteceu. Toda vez que eu olhar pra uma foto dela, tenho certeza que eu vou chorar", desabafou.

Ele também não poupou elogios para a jogadora. "Uma filha exemplar, carinhosa com os pais, com o irmão, com os colegas. Uma menina obediente. A gente ensina caráter para os filhos, ela aprendeu além do que a gente ensinou."

O corpo de Walewska foi sepultado na manhã deste sábado, 23, em Belo Horizonte. Seu marido, Ricardo Alexandre Mendes, não compareceu à cerimônia. Em depoimento para a polícia, ele revelou que os dois estavam em crise há três anos. Ele também estava presente no prédio quando o acidente ocorreu, mas ele não sabia que a esposa estava no apartamento.