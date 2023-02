Emocionada, Letícia Cazarré celebra primeiro mês de Maria Guilhermina em casa

Ao lado da filha, Letícia Cazarré comemora o primeiro mês de Maria Guilhermina sob seus cuidados em casa; confira!

O último domingo, 26, foi repleto de alegria para Letícia Cazarré (39). Isso porque a filha Maria Guilhermina de Guadalupe, completou um mês que já está em casa, após receber alta do hospital.

A pequena nasceu com uma cardiopatia rara e precisou passar por diversos procedimentos cirúrgicos ao longo de sete meses internada.

Em clima de comemoração, a bióloga e jornalista compartilhou um clique repleto de amor em que aparece celebrando a conquista ao lado da herdeira. “Um mês em casa”, escreveu ela na legenda da foto compartilhada nos Stories de seu Instagram.

Vale lembrar que além da caçula, Letícia também é mãe de Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena, fruto do casamento com o ator Juliano Cazarré (42).

Ainda recentemente, Letícia Cazarré encheu seu feed de amor ao compartilhar uma foto encantadora da filha mais nova.

Letícia Cazarré derreteu os fãs ao surgir em um novo clique com a filha caçula, Maria Guilhermina, de apenas 08 meses de vida, em suas redes sociais. Toda sorridente, amamãe coruja surgiu ao lado da herdeira. Na legenda da publicação, Letícia escreveu: “Quando me esqueci de mim, fui feliz. Santa Teresinha do Menino Jesus”.

Nos comentários, os fãs deixaram elogios para mãe e filha. “Que Nossa Senhora passa na frente da vida da pequena Maria Guilhermina de Guadalupe e restabeleça a sua saúde!”, disse um seguidor. “Parabéns para sua pequena guerreira no conforto da família”, celebrou outro. “Ela é tão linda. Dá vontade de colocar nos braços”, declarou mais um. “É muita lindezaaaa!”, exclamou outro.