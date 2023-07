Emanuelle Araújo revela ter detestado gravidez precoce: ‘Sofri bullying na escola’

Atriz Emanuelle Araújo, de 46 anos de idade, é mãe de Bruna Bulhões, que hoje está com 29 anos de idade

Não foi fácil! Durante uma entrevista para o programa Otalab, comandado pelo apresentador Otaviano Costa, a atriz Emanuelle Araújo decidiu relembrar alguns detalhes de como foi sua gravidez aos 16 anos de idade. Hoje, a artista está com 46 anos e sua filha, Bruna Bulhões, já está com 29 anos de idade.

“Não foi planejado, eu tinha 16 anos, mas era uma criança. Sofri bullying na escola porque eu era popular. ‘Como assim aquela menina politizada, cheia de ideias, fica grávida?’. Com a educação que eu tive, poderia não ter acontecido, mas aconteceu e eu optei por não abortar”, contou a artista.

“De fato eu me conectei com a criança, eu quis ter a minha filha (…) Foi uma fase difícil, mas eu me conectei com a minha filha de alguma forma. Eu detestei ficar grávida, e sem romantizar a maternidade, ela nasceu e virou um mundo fantástico”, revelou Emanuelle, deixando claro que detestou a experiência.

Emanuelle Araújo desabafa sobre a morte da sobrinha de oito anos: “Dilacerante”

Emanuelle Araújo usou as redes sociais para desabafar sobre como tem sido os dias da família sem a presença da sobrinha, Sofia, que faleceu com apenas oito anos de idade. A mãe da atriz, Noélia Borges, completou mais um ano de vida e ela decidiu fazer uma homenagem, no entanto, foi um dia difícil, já que a saudade da pequena ficou mais evidente.

“Mãe. Eu sei que é um aniversário triste. Tem sido dilacerante passar os dias sem Sofia. Porém, mãe, quero te contar que estes últimos meses que estive grudada ao leito dela em seus últimos suspiros, eu não vi só as chagas e dores”, iniciou ela. “Vi a força, a energia vital, a luz e beleza de nossa Sofi. E esta beleza é ancestral. Esta beleza é sua, mãe. É da minha vó, do nosso feminino potente, unido à toda força do feminino lindo da família de Liu, minha cunhadinha e mãe tão amorosa”, escreveu.