Em Salvador, Preta Gil esbanja beleza durante passeio na praia

A cantora Preta Gil postou uma foto durante um passeio por uma praia de Salvador, na Bahia

A cantora Preta Gil, que está em tratamento contra um câncer de intestino, decidiu aproveitar o dia ensolarado desta quinta-feira, 29, para fazer um passeio na praia. Ela está passando alguns dias em Salvador, na Bahia.

Em seu perfil oficial no Instagram, a filha do cantor Gilberto Gil, que completou 81 anos de vida na última segunda-feira, 26, surgiu toda estilosa, usando uma camisa e calça rosa, enquanto admirava a bela paisagem.

Na legenda da publicação, a artista demonstrou todo o seu amor pela cidade. "Ah Salvador como eu te amo", declarou ela, que está em turnê ao lado do pai e de sua família.

Mais cedo, Preta mostrou a visita que fez ao santuário da Irmã Dulce (1914 - 1992). No Santuário Santa Dulce dos Pobres, que fica no Largo de Roma, na capital baiana, a artista aproveitou para agradecer. "Minha Santinha amada, ontem foi muito especial estar no seu Santuário para agradecer. Meu coração aflito que tantas vezes a Senhora consolou! A minha fé e meu amor pela Senhora me fortalecem a cada dia! Obrigada por me amparar e cuidar, te amo", escreveu em um trecho.

Confira a publicação:

Preta confirma que ex-marido segue com sua ex-funcionária

Nesta quinta-feira, 29, a cantora Preta Gil confirmou que seu ex-marido, o personal trainer Rodrigo Godoy, segue com Ingrid Lima, sua ex-funcionária. Ela deu a declaração de forma indireta ao revelar que apagou um desabafo que fez nas redes sociais.

Na declaração, ela se referiu aos dois como "pombinhos". Embora não tenha citado nomes, ela também lamentou o pedido que eles fizeram para que a publicação fosse apagada das redes sociais. Ela segue magoada com o que aconteceu.

"Apaguei o post porque os pombinhos me imploraram e eu realmente não tenho saúde para isso. Eles querem me silenciar, não entendem que não é sobre eles e, sim, sobre minha vida, as consequências das atitudes deles no meu tratamento, meus sentimentos e minhas dores", disparou ela.