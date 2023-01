Em safári, Paolla Oliveira abre álbum de fotos das férias com Diogo Nogueira

Pombinhos! Paolla Oliveira e Diogo Nogueira estão curtindo as férias em um safári. Confira os cliques!

O ano começou em clima de romance para Paolla Oliveira (40)! A atriz, que está no ar em Cara e Coragem, novela da TV Globo, compartilhou algumas fotos de suas férias, ao lado do namorado, o cantor Diogo Nogueira (41). No clique, o casal aparece apaixonado em um passeio a um sáfari.

A atriz abriu o álbum ao lado do amado e poetizou na publicação com alguns questionamentos inspiradores: “Sair do conforto do que conhecemos e se cercar de vida nova. Cada momento é um aprendizado, uma experiência que nos redimensiona e coloca tudo no tamanho e na importância mais correta”, escreveu Paolla.

Nos comentários, os fãs são só elogios: “Genteeeeeee a sequência das fotos e o casalzão”, comentou uma das seguidoras. “CASAL good vibes sem frescura! AMOR VERDADEIRO!”, declarou outra internauta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Recentemente, Paolla também fez uma série de posts mostrando outro recorte das férias, curtindo uma praia: “Férias, sol, mar e (tentar) não se preocupar com nada. Nem lembro quando foi a última vez…”: escreveu a atriz na legenda de fotos esbanjando o corpão de biquíni e a felicidade estampada no rosto. A publicação foi muito bem recebida pelos fãs e colegas de elenco, que deixaram elogios para a atriz: "Espetáculo de mulher", "Aí que deliciaaaa aproveita!!!!" e "Tropicana", foram alguns deles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira derrete fãs em foto com Diogo Nogueira

Casalzão! Paolla Oliveira e Diogo Nogueira estão curtindo o recesso juntos e o cantor aproveitou para fazer uma declaração à amada: “Viver é um presente divino e ao seu lado os momentos sempre são inesquecíveis!!". Nos comentários, os fãs desejaram muito amor ao casal: "Que seja eterno enquanto dure e que dure para sempre", comentaram.