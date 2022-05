Em rara aparição, filho de Ivete Sangalo chama atenção pelo tamanho: "Como cresceu"

A cantora Ivete Sangalo postou um vídeo com o filho, Marcelo, e o tamanho do menino chamou a atenção dos internautas

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 18h39

Ivete Sangalo(49) compartilhou um vídeo raro ao lado do filho, Marcelo (12), nesta sexta-feira, 20.

Na publicação, a cantora e o herdeiro aparecem se divertindo na festa surpresa que a artista ganhou para celebrar seu aniversário de 50 anos, comemorado oficialmente no dia 27 de maio.

"Uma festa surpresa! Quando vi aquilo tudo pra mim pensei: meu Deus, eu mereço! Obrigada a minha família e meus amigos por essa noite inesquecível! Foi bom demais. Só tá começando #Ivete50", escreveu a artista na legenda da publicação.

A rara aparição de Marcelo chocou os seguidores, que ficaram impressionados com o tamanho do menino. "Você merece tudo!! E Marcelinho, que lindo! Como cresceu!!", disse o apresentador Marcos Mion. "Chocada como o Marcelo tá enorme", comentou uma seguidora. "Inacreditável a semelhança do Marcelo contigo!", observou outra. "Quem é a Ivete?", brincou uma fã.

A festa surpresa de Ivete aconteceu em Salvador nesta quinta-feira, 19. A planejadora de festas dos famosos, Andrea Guimarães, compartilhou alguns registros do evento organizado para a artista e impressionou com os detalhes.

Vale lembrar que além de Marcelo, Ivete Sangalo também é mãe das gêmeas Marina e Helena (4). Os três são fruto do casamento da cantora com Daniel Cady (36).

Confira o vídeo da cantora com o herdeiro: