Em postagem emocionante nas redes sociais, Fátima Bernardes se despede da filha que irá para a França

A apresentadora Fátima Bernardes emocionou seus seguidores nas redes sociais ao publicar uma homenagem para a filha que está deixando o Brasil

CARAS Digital Publicado em 27/08/2022, às 11h09

Nesta última sexta-feira, 26, a filha de Fátima Bernardes (59) e William Bonner (58),Laura Bonemer, embarcou para a França e recebeu uma bela homenagem da mãe nas redes sociais.

Em seu Instagram, a jornalista que irá apresentar o programa The Voice na Rede Globo, publicou um vídeo com diversas fotos do momento da despedida no aeroporto.

“Chegou o dia! Ela decidiu fazer um mestrado na França, todos ficamos felizes por ela. Mas a hora de dizer ‘até breve’ é difícil demais. Adorei ver quantos amigos vieram dar tchau, quanto amor recebeu da família nesses dias. O coração tá apertado, mas feliz. Bom demais ver um filho correr atrás dos sonhos. Enquanto isso, a gente fica por aqui contando os dias para o reencontro. Te amo, filha”, escreveu Fátima na legenda.

Quem marcou presença e apoiou Fátima nos comentários foi a jornalista Sandra Annemberg (54), que também se despediu da filha que foi para os Estados Unidos na sexta-feira. “Fácil não é... mas sabemos o quanto é importante pra eles. Só assim o coração acalma, um pouco”, escreveu.

Os seguidores de Fátima também deram apoio à mãe que já está com saudades da filha. “Duas perfeitas: mãe e filha. Que orgulho! Vai dar tudo certo”, comentou um fã. E outra seguidora desejou: “Boa sorte para ela nessa nova etapa da vida”.

Padrasto orgulhoso!

O namorado de Fátima, Túlio Gadêlha (34) também emocionou a web ao se despedir de Laura com um post nas redes sociais.

"Foi quase um "bate e volta" pra dar um abraço apertado nela. Laurinha vai continuar os estudos longe de casa e não sabemos quanto tempo ficaremos longe dela. Ela é muito gentil, gosta de ler e adora animais. Nos aproximamos mais na pandemia, quando tínhamos que juntar toda tropa (os três) na cozinha para fazer o almoço. Ela é muito inteligente, prática, organizada, gosta de trabalhar e estudar. Vai se dar muito bem lá fora. Doeu mais ver o coraçãozinho da sua mamãe apertado. De fato, nenhuma partida é fácil. Mas é um novo ciclo e muito importante em sua vida. Ela tá pronta, tá feliz e vai ser sucesso total. Voa, Laurinha!", escreveu o deputado federal.