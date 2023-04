Em momento de temor e positividade, mulher de Stênio Garcia retira pólipos e aguarda biópsia

Após já ter tido câncer de mama, Marlene Saade investiga pólipos encontrados em seu intestino após exames

A esposa de Stênio Garcia (90) e atriz Marlene Saade (54), contou que está passando por um momento delicado relacionado à saúde. Ela foi submetida a uma endoscopia e colonoscopia e do intestino foram retirados quadro pólipos, que foram para a biópsia.

Desabafando nas redes sociais com seus seguidores, Marlene contou o processo com detalhes e disse como está se sentindo.

"Como sou uma pessoa muito focada nas energias positivas, sempre vejo tudo colorido, porque, se estamos com a alma colorida, tudo fica mais fácil em dias cinzentos. Ando passando por um momento de investigação com minha saúde porque há suspeita de hemorragia interna devido a sangue oculto em exames", começou.

"Resolvi mostrar porque todo ser humano passa por problemas de saúde e a investigação é a única forma que temos de prevenir ou combater algo que está errado no nosso corpo. Passei o fim de semana tomando laxantes bem difíceis de engolir, mas quem está na chuva tem que se molhar e reclamar jamais, porque isso faz parte da vida de quem está vivo e dou graças a Deus de poder ter acesso à boa medicina, porque acredito na ciência", falou sobre a motivação do desabafo.

"Enfim, ontem passei por uma endoscopia e colonoscopia na Barra, e no estômago estava tudo lindo, mas no intestino, além de uma inflamação crônica por uso de remédios para ir ao banheiro, foram retirados quatro pólipos que, imediatamente, foram para a biópsia. Vou aguardar com positivismo e fé [o resultado da biópsia] e já sei que, sendo benigno, terei que passar anualmente por esse exame", relatou.

"Esses momentos são chatos, mas necessários para prevenir ou poder tratar algo errado precocemente. Meu maior sonho é que o nosso sistema único de saúde possa ter toda a estrutura que um plano bom nos oferece, enfim, venho aqui compartilhar com vocês para dizer que fazer exames de rotina ou quando percebemos algo diferente é fundamental para prevenir ou curar algo que está no início", disse. Marlene Saade já teve câncer