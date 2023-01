Em Miami, Larissa Manoela elege look all pink e fãs elogiam: ''A própria Barbie!''

A atriz Larissa Manoela agitou a web ao surgir com produção impecável em suas redes sociais

Barbie Girl! Nesta terça-feira, 10, Larissa Manoela (22) decidiu usar suas redes sociais para exibir seu look do dia, onde ela apostou em diversos tons da paleta cor de rosa.

Em sua conta no Instagram, a intérprete de Elisa em Além da Ilusão, da TV Globo, publicou uma série de cliques, onde ela aparece usando um outfit totalmente despojado pelas ruas de Miami.

Com um top rosa, um casaco de pelos, uma saia xadrez e sandália rosa, a noiva de André Luiz Frambach (25), ainda elegeu em uma bolsa rosa e acessórios da mesma cor. Na legenda, ela brincou: "A energia de Maria Joaquina exalando".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Gata!", disse um. "Você não pediu pra ser perfeita, mas foi abençoada e ficou mais que perfeita!", escreveu André. "A própria Barbie!", falou um terceiro.

Ainda na última semana, a atriz Larissa Manoela compartilhou em seu perfil no Instagram, mais um álbum de fotos de sua viagem para Orlando, nos Estados Unidos. Nas imagens ao lado do noivo, ignorando completamente a recente polêmica com a mãe, Silvana (51).

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LARISSA MANOELA:

A mãe da atriz Larissa Manoelase pronunciou sobre o unfollow que deu em sua filha e no noivo dela, André Luiz Frambach, no Instagram.

"Sempre fui muito sensível ou suscetível às pistas específicas, as quais me levaram a perceber que algo não estava certo, por isso nunca baixei a guarda e continuo alerta quando sinto alguma coisa errada, principalmente se houver outras pessoas tentando silenciá-la ou contradizê-la. Eu me sinto uma guardiã a fim de relacionar as informações emocionais com as racionais para tomar decisões com segurança", disse ela, em entrevista ao portal Na Telinha.