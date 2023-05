Em meio a tratamento contra câncer, Preta Gil presta homenagem a enfermeiros

No Dia Internacional da Enfermagem, Preta Gil compartilhou um vídeo de profissionais que têm participado de seu tratamento contra o câncer

Preta Gil (48) usou o seu Instagram para prestar uma homenagem aos enfermeiros. A cantora está em tratamento contra um câncer de intestino em São Paulo.

Em meados de abril, a cantora revelou que havia parado temporariamente com o tratamento após sofrer um choque séptico causado por uma bactéria. Atualmente a cantora está na segunda etapa do tratamento.

"Hoje é Dia Internacional da Enfermagem. Essa profissão que é tão bonita e necessária! Durante todo o meu tratamento, tenho tido contato com vários enfermeiros, enfermeiras e técnicos de enfermagem. Tenho muito respeito por essa profissão e nós que somos cuidados por eles, nos sentimos gratos por tanto amor e profissionalismo. Estamos frágeis e vulneráveis e muitas vezes um gesto de carinho vindo de um deles, nos fortalece e conforta. Obrigada a todos e todas que cuidaram de mim nessa empreitada, sou muito grata! Parabéns a todos!", escreveu ela.

Preta Gil fala sobre queda de cabelo

Recentemente a cantora, contou que os fios já caíram muito desde o começo do tratamento contra a doença, mas que continua tratando as madeixas mesmo com a queda."Bora cuidar do cabelo. Caiu muito, mas o que sobrou a gente cuida", escreveu enquanto realizava uma espécie de laser no couro cabeludo.

Antes disso, a filha de Gilberto Gil mostrou Gominho, seu fiel amigo e humorista, cuidando dos pés em clima de pleno sossego. Ele tem acompanhado cada passo do tratamento de Preta, a acompanhando na maioria de seus compromissos.

Preta Gil homenageou Rita Lee

A cantora lamentou a morte da cantora Rita Lee e a homenageou com uma foto em que as duas dão um selinho. "Minha tudo Rita Lee, as palavras me faltam agora!!! Eu tive o privilégio de conviver com minha ídola, com minha musa, desde a minha infância até a vida adulta, cantamos juntas, rimos juntas, um grande presente!", iniciou.

"Me veio uma paz com a notícia de sua partida, você viveu intensamente uma vida linda que transformou a história desse país!!! Descanse em paz não combina com você, aonde quer que você vá, você será para sempre luz e revolução!!! Te amo para sempre!", escreveu na legenda.