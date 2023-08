Em meio a polêmicas com os pais, Larissa Manoela comemora 50 milhões de seguidores

Os últimos tempos tem sido bastante agitados para Larissa, que ganhou bolo e presente dos fãs para celebrar o marco

No Domingo, 27, Larissa Manoela chegou aos 50 milhões de seguidores no Instagram e comemorou o momento nas redes sociais. A atriz ganhou um bolo e um presente especial feito pelos seus fãs e fez questão de agradecer o carinho.

O registro foi compartilhado em seu perfil dedicado aos fãs, o Sonhos de Lari: "Se os Larináticos são os melhores do mundo? Com certeza! Hoje a Larissa Manoela recebeu o presente de 50M que vocês fizeram e ficou muito grata e feliz com todo amor e carinho. Presentes entregues com sucesso!", escreveu na legenda do fã clube.

A atriz vive um momento bastante difícil, por conta da briga com os pais pela administração da carreira. Os acontecimentos recentes impulsionaram o número de seguidores dela nas redes sociais, apesar de não ser um momento a ser celebrado por Larissa Manoela.

A crise ganha um novo capítulo a cada dia que passa, na quinta-feira, 25, a colunista Fábia Oliveira do Métropoles, revelou que a atriz, que está prestes a estrear como protagonista do filme 'Tá Escrito', teria perdido o cachê pela produção em meio ao rompimento com os pais, que ficaram com o pagamento.

De acordo com informações divulgadas pela coluna, a atriz teria ficado no prejuízo, já que filmou o longa-metragem antes do rompimento da administração de sua carreira com Silvana Taques e Gilberto Santos. Embora a relação familiar já estivesse estremecida desde o fim do ano passado, seus pais ainda figuravam como seus gestores profissionais.

Maisa quebra o silêncio após conversa com Larissa Manoel

A atriz e apresentadora Maisa Silva se pronunciou pela primeira vez após a confusão envolvendo Larissa Manoela e a mãe, Silvana Taques. Amiga de frequentar a casa da artista, ela disse que está apoiando incondicionalmente sua companheira dos tempos de SBT.

Questionada sobre o tema nos bastidores de um show, ela foi enfática. "Estou super apoiando ela nesse momento, mas tudo o que tenho para falar, eu estou falando [diretamente] com ela. Estou do lado dela. Ela é muito minha amiga", disse ao 'GShow'