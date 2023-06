Em meio à polêmica, Neymar recebe prêmio com homenagem: 'Jamais imaginei'

Após semana turbulenta, Neymar recebe reconhecimento de seu trabalho e celebra conquista

Após se envolver em polêmicas, o jogador Neymar Jr. recebeu um prêmio e homenagem ao seu trabalho nos campos. Nesta terça-feira, 27, o atleta compartilhou fotos com a estatueta do Fui Clear nas mãos e comemorou a conquista.

Todo elegante, usando um look preto de gala luxuoso, o famoso, que será pai de uma menina com Bruna Biancardi, apareceu nos cliques agradecendo o reconhecimento em grande estilo. No evento, ele entrou de mãos dadas com a companheira grávida.

"Jamais imaginei alcançar todos esses objetivos, meu sonho era só vestir a camisa da seleção. Muito feliz com essa homenagem. Obrigado Fui Clear e Tiago Leifert", fez o agradecimento à premiação e ao apresentador Tiago Leifert.

Nas últimas semanas, a vida de Neymar Jr. ficou agitada ao aparecer revelações de uma amante do atleta em meio a espera de sua filha, Mavie, com Bruna Biancardi. Após a grande repercussão do caso, o atleta admitiu a "pulada de cerca" e pediu perdão para a namorada.

Leia também: Resumo - Neymar Jr: a semana agitada do atleta com carta aberta, multa, leilão e chá revelação

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Momento romântico de Neymar e Bruna Biancardi

O jogador de futebol Neymar Jr e a namorada, a influenciadora digital Bruna Biancardi, protagonizaram um momento romântico durante o chá revelação no último sábado, 24. Depois de descobrirem que vão ter uma menina, os dois curtiram a festa ao lado dos amigos e até mostraram o talento para cantar.

Um vídeo dos dois cantando a música 'Quando Você Passa (Turu Turu)', de Sandy e Junior, viralizou nas redes sociais neste domingo, 25. Sentados lado a lado, Neymar e Bruna dividiram o microfone enquanto cantavam a música. Inclusive, ele já apareceu com uma camiseta rosa para celebrar que vai ser pai de uma menina.