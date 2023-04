Em meio a natureza, Angélica exibe pernões em maiô cavado: "Linda!"

Sem retoques, Angélica celebra o Dia Internacional da Mãe Terra com fotos em meio à natureza

A apresentadora Angélica deixou os seguidores apaixonados neste sábado, 22, ao dividir uma série de cliques deslumbrantes em seu feed oficial do Instagram. Comemorando o Dia Internacional da Mãe Terra, a esposa de Luciano Huck (51) surgiu em diversas fotos em meio a natureza.

Aos 49 anos, a mãe de Eva Huck (10), Benício (15) e Joaquim (18) estampou um sorrisão enquanto exibia as coxas torneadas e a beleza natural, em uma das fotos onde aparece usando apenas um maiô cavado, que cobriu apenas o necessário, deixando os pernões durinhos completamente à mostra.

“Este Dia Internacional da Mãe Terra, comemorado em 22 de abril. A Mãe Terra está claramente nos enviando uma mensagem. A natureza está sofrendo. Oceanos se enchendo de plástico e se tornando mais ácidos. Calor extremo, incêndios florestais e inundações afetam milhões de pessoas”, iniciou ela.

E prosseguiu: “A mudança global do clima, as alterações provocadas pelo homem na natureza, bem como os crimes que perturbam a biodiversidade e o crescente comércio ilegal de vida selvagem podem acelerar a velocidade da destruição do planeta Terra, o nosso único lar. Pequenas atitudes no nosso dia a dia podem fazer uma grande diferença no meio ambiente.Cada uma dessas ações pode contribuir para um mundo mais sustentável e equilibrado”, escreveu Angélica ao legendar a publicação, recebendo chuva de elogios da web.

"Ahhhhhh meu Deus! Que coisa mais linda tudo isso!", declarou um nos comentários do post. “Mas é muito lindaaaaaa",disse Grazi Massafera. "Maravilhosa", babou outra.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ANGÉLICA:

