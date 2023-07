Em meio a boatos de volta, MC Daniel é único perfil seguido por Mel Maia em nova rede social

Desde término, Mel Maia e MC Daniel dão indícios que podem ter reatado relacionamento

Nesta quinta-feira, 6, a internet foi pega de surpresa com mais indícios de uma possível reconciliação entre MC Daniel e Mel Maia. O que aconteceu foi que, a atriz criou um perfil na nova rede social do momento, Threads, criado pela Meta, também dona do Facebook e do Instagram, e o único perfil que ela seguiu foi o do cantor de funk e ex-namorado.

Threads é uma tentativa de Mark Zuckerberg e da Meta de concorrer com o Twitter, rede social de mensagens curtas, que hoje é comandado pelo bilionário Elon Musk. Mel Maia foi só mais uma das inúmeras famosas que aderiu à nova plataforma.

Além de conversar com muitos de seus seguidores, Mel alimentou os rumores de uma possível reconciliação com o ex-namorado. No começo da semana, os dois foram clicados em um estacionamento de um condomínio, e recentemente foram vistos na praia juntos, com direito a mão boba do funkeiro na ex-amada.

Mel Maia rebate comentários sobre seu corpo

No ar como Guiga, a patricinha de Vai na Fé, a atriz Mel Maia (19) tem bastante destaque nas redes sociais, em que acumula mais de 20 milhões de seguidores. Mesmo mostrando bastante de sua rotina e vida pessoal, seu corpo acaba ganhando mais destaque nas publicações e comentários, e, apesar de encarar a maioria "numa boa" a atriz afirma que "o corpo de uma mulher já não deveria ser assunto."

"Quando é um elogio do bem, eu encaro numa boa. Quando é algo que não é legal, eu ignoro. Às vezes, eu respondo porque acho que pode ser educativo", completa Mel Maia, em entrevista à CARAS Brasil. A atriz comenta que consegue dosar o que irá exibir nas redes e que mantém o feed atualizado por gostar de ter uma transparência com os fãs, habilidade que aprendeu ao longo dos anos.

