Em meio à boatos de romance, Gabi Martins é vista aos beijos com influenciador na Farofa da Gkay

Gabi Martins e Lincoln Lau já negaram que estejam vivendo um romance, mas acabaram sendo flagrados aos beijos em festa

A cantora Gabi Martins (25) está solteira desde o início do ano, quando terminou seu relacionamento com Tierry (33), que durou mais ou menos um ano. Porém, boatos de que a artista estaria vivendo romances desde então não param de circular.

Ela até chegou a assumir alguns: Felipe Neto, Victor Igoh, José Loreto. Mas ela também acabou sendo apontada que ela estaria vivendo um romance com o milionário Renan Barbosa, mas foi tudo negado.

O affair mais recente da loira é o influenciador Lincoln Lau, mais conhecido como FNX. Boatos dizem que eles estariam juntos, sendo vistos constantemente na companhia um do outro. Mesmo negando o romance, o atleta já foi visto em cima do palco da cantora durante um show dela.

Nesta terça-feira, 6, Lincoln e Gabi foram vistos se beijando durante a Farofa da Gkay, evento mais esperado do ano para as subcelebridades de internet. O que pode indicar que eles estariam, sim, vivendo um romance.

A cantora Gabi Martins contou que refez amizade com alguém bem conhecido dos fãs de BBB. A loira comentou que conversou com Gui Napolitano, affair dela na edição do reality show de 2020. À época, os fãs acharam que o relacionamento dos dois não era muito saudável, pois ele era considerado tóxico.

Dois anos depois, a musa escreveu: "Não é porque não deu certo com alguém que eu preciso ser inimigo dela. Com o tempo e com a maturidade, a gente percebe nossos erros e tudo se resolve". Ela, então, explicou do que se tratava a reflexão: "Eu e Gui conversamos, depois de 2 anos, e estamos em paz". Ainda acrescentou que eles seguem amigos.

Os seguidores a apoiaram e muitos comentaram ser um gesto de maturidade. Agora basta esperar para vermos se os dois serão flagrados por aí nessa nova configuração.