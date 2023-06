Em meio a rumores de namoro, Shakira surge em jogo de basquete: “Radiante”

A cantora Shakira compartilhou uma foto em um jogo de basquete em meio à rumores de que ela estaria namorando Lewis Hamilton

Nesta sexta-feira, 9, Shakira deixou seus fãs babando ao compartilhar uma foto inédita em seu Instagram. A cantora surgiu em um jogo de basquete em Miami, nos Estados Unidos.

A dona do hit “Hips Don’t Lie” surgiu em uma partida do time, Miami Heat com um look estiloso e ousado. Shakira surgiu com um cropped tipo espartilho branco e um short jeans curtinho. A loira ainda carregava uma bolsa branca pequena.

Na legenda da postagem, a artista declarou sua torcida para o time. “Vamos lá, Miami Heat! Hoje é a noite”, escreveu a cantora que está morando em Miami com os filhos atualmente.

Os seguidores de Shakira adoraram a foto e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Está mais bonita e radiante”, declarou uma fã. E outra seguidora notou: “Está rejuvenescendo”. Outra admiradora declarou: “Está radiante, Shak”.

Ainda nesta sexta, a revista americana People afirmou que Shakira estaria namorando o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Eles estão passando um tempo juntos e no estágio de 'conhecer melhor”, afirmou uma fonte para o veículo.

Rumores desse relacionamento já estavam circulando quando a artista surgiu em Barcelona para acompanhar uma corrida em que Hamilton estava. Aquela foi a primeira vez que Shakira retornava à Espanha após seu divórcio com o atleta Gerard Piqué.

Porém, os rumores de um novo romance na vida da cantora não é de hoje. O jornal espanhol Marca afirmou que a colombiana estaria namorando um jogador de basquete americano.

Eita!

Mostrando que está arrasando corações agora que está aproveitando a vida de solteira, Shakira também esteve envolvida em rumores com o ator americano Tom Cruise. De acordo com a revista americana ‘Ok Magazine’, o astro teria levado um fora da cantora.

A revista ainda afirmou que a estrela da série de filmes “Missão Impossível” teria ficado com seu ego abalado após o fora de Shakira. “Foi um grande abalo no ego de Tom”, afirmou uma fonte.