Em flagras, Jade Picon ajeita calcinha e mostra demais com camiseta molhada

Jade Picon ajeita calcinha ao ir à praia com biquíni minúsculo; atriz foi vítima de flagras indiscretos

A atriz Jade Picon foi clicada nesta terça-feira, 23, em um momento ousado ao praticar exercícios na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Poderosa, a estrela exibiu suas curvas ao entrar no mar.

Ela escolheu para a ocasião um biquíni preto e uma camiseta de algodão de manga longa. Só que ao entrar na água, ela acabou mostrando demais, já que o tecido ficou totalmente transparente. O look foi para praticar futevôlei, uma de suas paixões desde que deixou a capital paulista.

Desde que migrou para o Rio de Janeiro para atuar na novela Travessia, a ex-BBB tem sido constantemente flagrada com pouca roupa na praia. Ela costuma treinar ao lado de seu personal trainer e se refrescar em um banho de mar - tudo diante do olhar curioso dos fotógrafos.

Recentemente, Jade Picon voltou a surpreender seus seguidores. A influenciadora surgiu com um novo corte de cabelo, mais curtinho e mostrou o resultado do novo visual para seus seguidores. A atriz também compartilhou selfies com o novo corte. “Mais curtinho”, escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial.

Veja:

Espetáculo de mulher

Nos últimos dias, Jade Picon contou que quer continuar atuando após a sua estreia em Travessia. “O desejo de continuar atuando existe e pretendo levar isso para a minha vida, mas também tenho outras partes da minha vida e carreira que precisam da minha atenção após o fim das gravações”, disse ela à Harper's Bazaar Brasil.

Além disso, ela comentou sobre as críticas que recebeu ao longo da novela. “As críticas construtivas eu trouxe muito para mim e me ajudaram a evoluir no meu trabalho. Os comentários baseados em ódio, lidei como sempre lido, que é não engajar, não deixar que isso afete a minha vida”, contou.