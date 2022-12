Em fase sexy, Simaria posa usando maiô com transparência e decote em barco

Cantora, Simaria caprichou na foto e mostrou o passeio em um dia ensolarado

Simaria Mendes (40), irmã e ex-dupla da cantora Simone Mendes (38), virou assunto nas redes sociais ao posar vestindo um maiô preto com transparência. A sertaneja compartilhou o registro em seus Stories, no Instagram, e ainda mostrou o passeio de barco que fazia, em um dia ensolarado.

A peça tinha transparências acima do decote e também na região da cintura. Usando um óculos de sol com grandes lentes e uma rasteirinha dourada, a musa caprichou na pose e deixou seu cabelo solto, jogado para o lado.

A cantora tem aparecido em uma fase mais sexy nas redes sociais. Na última semana, ela recebeu uma chuva de elogios dos fãs ao surgir com um look ousado, vestindo apenas um top brilhante e uma lingerie fio-dental. "Você é linda", disse um seguidor. "Deusa perfeita", comentou outro. "É um mulherão", declarou mais um.

Quanto à carreira, a artista vive agora uma nova fase. Simaria segue carreira solo desde que anunciou a separação de sua irmã, Simone. Apesar de ter encerrado a dupla há alguns meses, ela ainda não lançou nenhum novo trabalho e tem preferido aproveitar o momento ao lado de seus dois filhos, Giovanna e Pawel, frutos do relacionamento com Vicent Escrig –o ex-casal anunciou o término em julho deste ano, após 14 anos de relação.

FIM DA DUPLA E NOVOS OBJETIVOS

A cantora comentou sua versão sobre o fim da dupla com a irmã. Em entrevista à jornalista Renata Ceribelli, do Fantástico, ela disse que as duas tinham objetivos diferentes na carreira e que a melhor decisão foi colocar um ponto final na parceria, para que cada uma pudesse seguir seu caminho.

"O meu plano era fazer alguns shows e encerrar. Eu adoro o palco, eu gosto de cantar e estar ali. [Mas não gosto de] pegar avião, rodar não sei quantos quilômetros para chegar. Falei: 'Simone, nós não precisamos mais disso. Nós podemos escolher onde vamos cantar.' Ela falou: 'eu gosto da estrada, quero continuar na estrada'."