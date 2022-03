Em entrevista, mãe de Marília Mendonça revela áudio da filha antes do trágico acidente

Em uma entrevista com o jornalista Leo Dias, a mãe de Marília Mendonça, Ruth Dias revelou um áudio que a filha enviou para a cantora Maraisa

Nesta quarta-feira, 16, foi revelado que a mãe de Marília Mendonça, Ruth Dias (53) tem acesso a um áudio que a cantora gravou no dia de sua trágica morte. A informação veio a tona em uma entrevista para o jornalista Leo Dias.

No dia 5 de novembro de 2021, a cantora sertaneja Marília Mendonça faleceu após um acidente de avião que rumava à Caratinga em Minas Gerais. Porém, algumas horas antes, na madrugada do fatídico dia Marília havia mandado uma mensagem de para a cantora e amiga Maraisa.

No áudio, a Rainha da Sofrência perguntava em tom de brincadeira para a dupla de Maiara: "Meu Deus, será que vou morrer ?". A mãe de Marília teve acesso ao áudio porque está com o celular de filha guardado com ela.

Ruth Dias, avó do pequeno Léo (2), também guarda a roupa que Marília estava usando na hora do acidente. "Voltaria a vender coxinha só para ter a Marília de volta", comentou emocionada Ruth na entrevista.