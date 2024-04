Em entrevista ao vivo, Belo desabafa após separação de Gracyanne: "Difícil"

Em turnê com o grupo Soweto, Belo ressaltou "momento complicado" que está vivendo após primeira apresentação desde o fim do casamento

Após a primeira apresentação desde a divulgação do término de seu casamento com Gracyanne Barbosa, Belo desabafou ao vivo em entrevista ao canal Multishow realizada na madrugada deste sábado, 20. Em turnê com o grupo Soweto - que comemora 30 anos e o consagrou na música - o artista revelou que está passando por um momento "muito difícil".

"30 anos que o Soweto completa esse ano e, cara, tanta gente, a gente não pode normalizar isso. É o Samba e o Pagode, 90 mil pessoas hoje", iniciou ele, emocionado com o show realizado na noite da última sexta-feira, 19.

Na sequência, Belo comentou sobre o momento delicado. "É uma emoção muito grande. Estou passando por um momento complicado. Um momento muito difícil. É lógico que eu tô aqui porque eu amo a arte e não deixaria de entregar isso para o meu público, que é o que faço desde criança. Apesar de qualquer adversidade, apesar de qualquer coisa que eu esteja passando", disse ele.

Segura, coração! Ainda teve desabafo do Belo no final 🥹 #SowetoNoMultishowpic.twitter.com/9gw4ChnwRN — Multishow (@multishow) April 20, 2024

Belo descobriu traição de Gracyanne Barbosa, diz colunista

O fim do casamento do cantor Belo com a musa fitness Gracyanne Barbosa teria acontecido por causa de uma traição. De acordo com o colunista Leo Dias, ela teria traído o marido com um personal trainer.

No programa Fofocalizando, do SBT, o colunista contou que Gracyanne admitiu que viveu um romance com o personal e Belo descobriu. Inclusive, ela contou que o casamento realmente chegou ao fim.

Na atração, Leo Dias disse: "A primeira pergunta que eu fiz foi: Acabou? E ela falou: ‘Acabou’. Ela admite que errou com o Belo. Ela admite que eles não têm um momento a sós porque moram na casa deles um monte de gente, a filha dele, um cara que trabalha com a Gracyanne, mora um bando de gente. Eles não tiveram um momento a sós para resolver a crise no casamento deles. Essa crise se arrasta desde quase um ano. Há oito meses, ela conheceu um personal, Gilson. E ela admitiu para mim que ela teve um romance com o Gilson. E o Belo descobriu. O Belo sabia”.

O jornalista ainda revelou que o affair já chegou ao fim. Em uma conversa com ele, Gracyanne disse: "Não estou [com o rapaz/amante], já estive [...] Nossa relação já estava bem ruim há algum tempo. Estávamos decididos a separar".