Em dia de tbt, Zilu Godoi recorda clique com Simaria Mendes: ''Te amo''

Produzidas, Zilu Godoi recorda clique com Simaria Mendes em dia de tbt e faz declaração especial

Redação Publicado em 02/06/2022, às 10h09

Zilu Godoi (63) aderiu a corrente do tbt desta quinta-feira, 02, para recordar um clique especial ao lado da sua amiga, a cantora Simaria Mendes (39), da dupla com Simone Mendes(38).

No registro, compartilhado no Instagram, a empresária aparece abraçada com a artista brasileira em um momento de diversão.

"Hoje meu #tbt é desse encontro maravilhoso com minha coleguinha, Simaria! 'Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa....', te amo amiga!", escreveu a mãe de Wanessa Camargo(39).

Produzidas, as beldades conquistaram os seguidores nos comentários: "Maravilhosas", disparou uma seguidora. "Lindas! Admiro muito vocês", destacou uma segunda. "Líndissimas. Eu amo", declarou um terceiro.

Em dia de tbt, Zilu Godoi recorda clique com Simaria Mendes e faz declaração especial: