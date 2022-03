Em dia de TBT, Samara Felippo relembra clique da primeira gravidez

A atriz Samara Felippo relembrou um clique de quando estava grávida da primeira filha, Alícia

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 19h58

Samara Felippo (43) aproveitou o dia de #tbt para relembrar um clique antigo.

Nesta quinta-feira, 17, a atriz publicou no feed do Instagram uma foto de quando estava à espera da primeira filha, Alícia, que atualmente está com 12 anos.

"#tbt dessa novinha grávida da Alícia e ainda totalmente inserida na bolhinha da maternidade romantizada. Um #tbt de qualidade tem elementos vintage!! Respeita!!!", escreveu a famosa na legenda do clique.

Nos comentários, as seguidoras elogiaram o registro e falaram sobre a experiência da maternidade. "Que linda", disse uma internauta. "E o semblante ingenuo", observou outra. "Eu amo minhas filhas e também já romantizei a maternidade. Hoje eu acolho as manas que pensam ainda assim. Samara você tem sido um referencial hein. Obrigada por compartilhar", falou uma fã.

Alícia é fruto do relacionamento de Samara com o ex-jogador de basquete Leandro Barbosa (39), de quem se separou em 2014. Os dois também são pais de Lara (8).

Confira o tbt da atriz: