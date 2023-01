Em comunidade no Rio de Janeiro, Anitta grava mais cenas para novo clipe

Anitta foi fotografada na Comunidade Cascatinha no Rio de Janeiro gravando cena para novo clipe ao lado da cantora americana Chlöe Bailey

Na madrugada deste sábado, 28, Anitta (29) voltou a ser fotografada gravando cenas para seu próximo clipe.

A cantora surgiu dançando para as câmeras na Comunidade Cascatinha no bairro Vargem Grande no Rio de Janeiro.

A artista gravava acompanhada de diversos dançarinos e figurantes. Quem também apareceu no clipe foi a cantora americana Chlöe Bailey.

Anitta usava um look “Furação 2000” composto por um cropped e calça jeans. A morena também usava óculos escuros nas gravações.

Fotos: JC Pereira e Edson Aipim/AgNews

Explicou!

Recentemente, Anitta causou polêmica ao ser vista gravando uma cena para seu novo clipe. Na cena em questão, a artista apareceu em uma cena de sexo oral com um homem.

Nesta última sexta, a cantora se explicou: "A música fala de você fazer loucuras, perder a cabeça. E é exatamente essa sensação que o clipe causa".