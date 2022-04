Em clima de TBT, Mariana Ximenes publica fotos com Anitta: ''Orgulho nacional''

A atriz Mariana Ximenes recordou algumas fotos com Anitta e a parabenizou por seu aniversário

CARAS Digital Publicado em 31/03/2022, às 20h50

Nesta quinta-feira, 31, Mariana Ximenes (40) usou as redes sociais para homenagear Anitta (29).

Aproveitando o dia de TBT, a atriz relembrou as fotos de um encontro com a cantora e celebrou o seu aniversário, comemorado nesta última quarta-feira, 30.

"#tbt desse encontro delicioso com a aniversariante de ontem que é um orgulho nacional!!! Voaaaaa querida #anitta. PS: Me chama sempre para as suas festas animadas!!!!! Amooooo", escreveu a artista na legenda.

Bruna Marquezine homenageia Anitta

Além de Mariana Ximenes, Bruna Marquezine (26) também fez questão de comemorar o aniversário de Anitta. No Stories do Instagram ela compartilhou uma foto com a aniversariante e se declarou. "Minha Brazid, feliz seu dia! Saúde, amor, paz e proteção. Que seus sonhos continuem se realizando. [...] Eu sei que é recente, mas a conexão foi instantânea, e arianas e leoninas são intensas então eu já posso dizer que te amo", disse a artista.

Confira: