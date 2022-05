Em clima de romance, Bruno de Luca curte praia na companhia da namorada

Bruno de Luca registrou uma série de cliques românticos ao lado da namorada enquanto eles curtiam uma praia juntinhos

CARAS Digital Publicado em 02/05/2022, às 15h30

Nesta segunda-feira, 2, Bruno de Luca (39) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento romântico que viveu com a namorada, Sthéfany Vidal (28), durante um passeio na praia.

O apresentador publicou uma série de cliques onde ele aparece coladinho com a namorada, aproveitando o dia de sol a beira-mar, admirando um cenário paradisíaco.

Na legenda, ele apenas desejou uma boa semana aos fãs e revelou o lugar de tanta beleza natural: "Boa semana! Praia do Pontal.".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. "Casal perfeito!", falou outro. "Belíssimos!", escreveu um terceiro.

Papais de primeira viagem!

Vale lembrar que o casal está a espera do primeiro filho!

No início do último mês, Bruno exibiu em suas redes sociais o primeiro ultrassom do bebê e aproveitou para se declarar para amada.

"Obrigado, meu amor Fany, por acreditar na gente e na nossa família, mas cá entre nós, nosso baby é a cara do papai!", escreveu ele em um dos trechos da publicação.

