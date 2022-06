Em clima de romance, Arthur Aguiar e Maíra Cardi são flagrados em shopping

Ex-BBBs Arthur Aguiar e Maíra Cardi deram show de simpatia ao serem flagrados em passeio no Rio de Janeiro

Esbanjando paixão, Arthur Aguiar e Maíra Cardi foram flagrados nesta quinta-feira, 16, passeando em um shopping do Rio de Janeiro.

O casal foi fotografado andando de mãos dadas durante o passeio e trocando carícias enquanto curtiam a noite a sós.

Ao perceberem que estavam sendo fotografados, os ex-BBBs mostraram simpatia dando sorrisos e acenando para a câmera. No local, eles até posaram para um clique com um fã.

Para jantarem fora, Arthur Aguiar e Maíra Cardi capricharam no look de frio no quesito estilo. Enquanto ela optou por uma peça neon, o vencedor do BBB 22 apostou em uma combinação toda em preto.

Após deixar o BBB, o ator revelou que só decidiria o que fazer com o prêmio do reality ao lado da esposa. No Rio de Janeiro, o casal mora em uma mansão luxuosa de 14 cômodos.

Arthur Aguiar e Maíra Cardi esbanjam simpatia com estilo em flagra no shopping; veja as fotos:

Fotos: Edson Aipim/ AGNEWS