Em Belém, Murilo Huff diverte fãs ao surgir em garupa de mototáxi

Cantor Murilo Huff compartilha vídeo se divertindo ao pegar carona com mototáxi 'raiz' em Belém, no Pará

O cantor Murilo Huff (27) divertiu seus seguidores nas redes sociais, nesta sexta-feira, 26, ao mostrar uma viagem de mototáxi durante sua passagem por Belém, no Pará.

No perfil no Instagram, o sertanejo compartilhou um vídeo em que aparece usando um capacete sem viseira na garupa de um motoqueiro, que está de chinelo e tampou parte da placa do veículo com um cartão.

"Partiu Pecuária de Goiânia", escreveu Huff ao legendar a postagem, citando o evento em que se apresentará na noite desta sexta-feira, 26.

Nos comentários do post, os fãs "Mototáxi raiz: sem viseira e com um cartão tampando a placa", reparou um seguidor. "Murilo ícone", disse outro. "Tipo de corre que só acontece em Belém/PA", brincou uma terceira. "Um ícone desses", falou mais uma.

Confira o vídeo de Murilo Huff em mototáxi em Belém:

Murilo Huff encanta ao combinar o pijama com o filho, Léo

Murilo Huff explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques ao lado do filho, Léo (3), fruto de seu relacionamento com a cantora Marília Mendonça (1995 - 2021).

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, o cantor e o herdeiro surgiram fazendo várias poses e usando um pijama branco, com o rosto dos dois estampados.

Ao dividir o momento, Huff contou que Léo não foi para a escola e ficou em casa tirando um cochilo ao lado do papai. "A carinha de alegria de quem matou aula pra tirar um cochilo com o papai", escreveu ele na legenda da publicação. "Perfeitos", comentou o cantor Felipe Araújo. "Lindos", escreveu Wesley Safadão. "Que linda essa foto", falou dona Ruth, mãe de Marília e vó de Léo.