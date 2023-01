Em aparição rara, namorada de João Gomes abre detalhes da relação: “a gente só ficava”

Discreta, Ary Mirelle revelou como conheceu João Gomes e falou sobre a dificuldade para lidar com a exposição na mídia

Ary Mirelle, namorada de João Gomes (20), costuma ser bastante discreta e desde que anunciaram o relacionamento, no dia 2 de janeiro, fez raras aparições na mídia. Mas a morena decidiu colocar um ponto final em algumas curiosidades dos fãs do cantor e revelou vários detalhes da relação, inclusive, compartilhou a história de como se conheceram.

Em entrevista a Leo Dias, do site Metrópoles, a influenciadora abriu o coração: "A gente se conheceu pela internet, há dois anos, mas a gente só ficava, começou a namorar agora, dia 2”, declarou. Ainda na entrevista, ela relatou detalhes: “Ele postava vídeos e eu vi um. Eu só respondia, repostava, e a gente começou a conversar”, e complementou dizendo que se viram pela primeira vez em um show do cantor.

Sobre o pedido de namoro, a morena continua na descrição e não entrega o jogo sobre como aconteceu: “O pedido de namoro foi um momento íntimo, nosso, a gente não postou nada não", e complementa elogiando o cantor de piseiro: “Ele é mais carinhoso que eu até”, disse durante a conversa.

Nas redes sociais, João Gomes também já contou sua versão sobre seu encontro com Mirelle: “Conheço ela há um tempo, muito tempo. Até antes de viajar para Fortaleza, aquelas primeiras viagens. Só que era só uma paquera, mas eu gostava do jeito dela, me sentia bem com ela. Agora, a gente tá mais próximo”, disse o cantor na ocasião.

Mirelle, que revelou anteriormente a dificuldade para se adaptar a nova exposição, já conta com quase 900 mil seguidores em seu perfil no Instagram, que até pouco tempo não era conhecido pelo público. A influenciadora também falou sobre a nova vida com a mídia: "Ele que me acalma, estou tendo que me acostumar, porque eu não queria. Mas ele tem me ajudado muito", desabafou a morena.

Saiba mais sobre a influenciadora que roubou o coração de João Gomes:

O coração do cantor pernambucano já tem dona! Ary Mirelle é uma influenciadora, também de Pernambuco, que conquistou João Gomes. Sua primeira aparição aconteceu em um vídeo ao lado do cantor, tomando banho de bica com direito a um selinho, antes mesmo de oficializar o namoro. Felicidades ao casal!