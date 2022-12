Elizabeth Savala lamenta perdas de famosos em 2022: "Não tenho palavras"

Elizabeth Savala relembrou a perda de famosos como Gal Costa, Erasmo Carlos e Nélida Piñon

A atriz Elizabeth Savala (68) não conseguiu esconder o choque de tantos artistas morrerem neste ano, após a morte de Pelé (1940-2022) nesta quinta-feira, 29.

Ao lamentar a perda do Rei do Futebol, ela relembrou a morte de Gal Costa (1945-2022), Erasmo Carlos (1941-2022) e Nélida Piñon (1937-2022).

Por meio de uma postagem feita em seu perfil no Instagram, Savala compartilhou uma imagem antiga de Pelé em campo e fez questão de deixar claro ao público, como está abalada.

"Que Ano! Tanta gente, tantos, os/as mais recentes: Gal [Costas], Erasmo [Carlos], Nélida Piñon e agora Pelé? Cada um deles conta a história da nossa vida, ou minha história! Lágrimas e muita Luz, a cada um deles, não tenho palavras, apenas o sentir! Vida passando e se esvaindo! Muito, muito, muito amor", declarou.

Nos comentários, os fãs da atriz concordaram com seu desabafo: "Um ano de muitas despedidas com um curto intervalo de tempo. O Pelé marcou a história do futebol não só no Brasil, mas no mundo inteiro", disse um internauta. "Já estou sentindo saudades do Pelé e de todos que partiram nesse ano", falou outro.

