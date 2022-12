Elizabeth Savala critica unhas pretas do filho e irmão defende

Em vídeo comemorando as Festas, Elizabeth Savala e os filhos discutem sobre esmalte preto

A atriz Elizabeth Savala (68) se mostrou mãezona ao elogiar o filho e criticá-lo, tudo ao mesmo tempo! Isso porque ela gostou de seu visual, mas odiou as unhas pintadas dele.

Na legenda das fotos postadas por Diogo Savala, ele explica o que significa cada momento, até contar a parte engraçada.

"Nada mais divertido que um dia no shopping com a família. Quem disse que só as crianças se divertem com as decorações de natal? É impossível ver um labrador de pelúcia desse tamanho e não abraçar! Olha a minha alegria tirando foto com o melhor amigo do homem e o meu melhor amigo (meu irmão). Na outra foto vemos o desconforto da minha mãe manuseando as bolas natalinas", começou.

"Na outra vemos minha mãe e irmão abraçados com o auau de pelúcia. E no último vídeo podemos ver minha mãe criticando meu esmalte preto e o Thiago dando umas palavras de sabedoria! Só amor!", brincou.

O irmão Thiago Picchi afirma no vídeo que "se te faz sentir 0.5% melhor, pinta até o c*", defendendo Diogo.

Confira o vídeo dos filhos de Elizabeth Savala: