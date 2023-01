Elisa Annenberg surge com cabelo renovado e a cara da mãe Sandra

Elisa Annenberg deu uma iluminada nos fios curtinhos e ficou ainda mais parecida com a mãe

A filha da jornalista da Globo Sandra Annengerb, Elisa Annenberg, resolveu fazer uma mudança nos fios, e segundo os seguidores, ficou ainda mais parecida com a mãe.

Em uma foto tirada no próprio salão de beleza, ela explicou que estava se preparando para voltar para a faculdade e por isso, a mudança vinha em boa hora. "Uma iluminada no cabelo antes de voltar pra facul", escreveu Elisa na legenda das fotos com as madeixas bem curtinhas. "Minha lindeusa", comentou a mamãe coruja.

Os seguidores, claro, encheram as fotos da estudante de elogios. "A cara de mamis", escreveu uma. "Lindíssima", disse outra.

Ela também marcou o cabeleireiro João Bosco, responsável por cabelos de outras famosas, como Flávia Pavanelli e a irmã Maria Clara Pavanelli.

Elisa tem mais de 90 mil seguidores e está sempre entre Nova York, nos Estados Unidos, e Brasil, com a família. Recentemente, ela se declarou para o pai, Ernesto Paglia, através de legenda em uma foto nas ruas da cidade norte-americana. "Pai, já te disse mil vezes, mas dessa vez quero que o mundo inteiro ouça: você é minha maior inspiração (sem contar a mamãe, óbvio)!", escreveu.

Confira a foto da filha de Sandra Annenberg, Elisa: