Eliezer revela reação de Viih Tube caso descobrisse traição: 'Cortava'

Após Iza expor a traição de Yuri Lima, Eliezer contou qual seria a possível reação de Viih Tube se descobrisse a mesma situação

O nome da cantora Iza ficou entre os assuntos mais comentados da web na noite de quarta-feira, 10, após a cantora revelar publicamente o fim de seu relacionamento com Yuri Lima devido a uma traição do jogador. Em meio a mensagem de diversos famosos, Viih Tube e Eliezer também prestaram apoio à artista.

Em conversa com o portal LeoDias, o casal comentou a atitude de Iza em expor a situação durante um momento bastante delicado. Para quem não sabe, a cantora está à espera de Nala, sua primeira filha com o atleta.

Viih Tube, então, apoiou a decisão da artista e frisou que Iza deve se cuidar e priorizar a bebê. "Eu acho que ela agiu certo, nesse momento ela tem que pensar nela, ponto final", declarou a influenciadora digital. Eliezer, por sua vez, elogiou a atitude do jornalista Leo Dias em procurar a equipe da famosa antes de noticiar a traição.

Ao longo do bate-papo, o ex-participante do BBB 22, da Globo, ainda revelou qual seria a possível reação da esposa caso ela descobrisse uma traição no relacionamento. "Ela cortava meu pi** fora, nem ia pra internet, primeiro ela ia cortar", brincou o marido de Viih.

Vale lembrar que Iza enviou um recado ao jornalista Leo Dias após toda a repercussão do caso. Em suas redes sociais, a dona do hit 'Talismã' agradeceu a atitude do colunista em procurá-la antes de expor a traição na internet.

"Sei que você não pediu, mas obrigada Leo Dias por me avisar. Você recebeu tudo e podia simplesmente postar. Mas resolveu me avisar antes e decidir comigo o que fazer. Muito obrigada", escreveu Iza em seus stories no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli (@eliezer)

Viih Tube fala sobre 'pular etapas' na relação

A influenciadora digital Viih Tube dividiu com os seguidores uma reflexão a respeito do 'relacionamento perfeito'. Em seu Instagram oficial, a ex-participante do BBB 21, da Globo, publicou um vídeo ao lado do marido, Eliezer, e mostrou que o casal acabou pulando algumas 'etapas comuns' da relação.

No registro compartilhado por Viih, os dois aparecem juntos em frente a uma escada. Em cada degrau, eles nomearam o 'ciclo' esperado de um relacionamento: ficar, namorar, noivar, casar, morar junto e engravidar.

Os famosos, então, aparecem saindo direto da etapa 'ficar' para a 'engravidar'. Em seguida, Viih Tube e Eliezer passaram a descer alguns degraus e mostraram, por fim, qual foi a ordem da relação: morar junto, namorar e casar.

"Não existe ordem perfeita, mesmo que ainda isso seja muito estereotipado! O mais importante é amor, e por aqui, nunca faltou. Confie nos planos, confie nos seus instintos, não se importe com o que vão falar!", declarou a influenciadora digital na legenda. Nos comentários, diversos seguidores deixaram mensagens carinhosas ao casal.