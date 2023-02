Eliezer revela que desenvolveu alopecia após sofrer ataques na internet

Eliezer mostrou detalhes das falhas capilares originadas pelos ataques recebidos após divulgar que seria pai

Eliezer (32) deixou seus fãs preocupados nesta quarta-feira, 01. Ao responder uma caixinha de perguntas em seu Instagram, o ex-BBB revelou que sofreu com alopecia, condição que causa perda de cabelo, após receber ataques na internet ao divulgar que esperava seu primeiro filho com Viih Tube (22). O influenciador mostrou detalhes do couro cabeludo e abriu o coração sobre seu psicológico após o momento delicado.

Na pergunta, um seguidor pediu: “Conta uma coisa que a gente não sabe”, e Eliezer usou a caixinha como premissa para um desabafo: “Depois que a gente tornou pública a gravidez, eu sofri uma onde de hate absurda na internet”, e questionou: “Lembram disso? Fiquei bem mal. Tive um episódio psicológico bem pesado e a consequência foi a alopecia. Meu cabelo foi caindo e abrindo esses buracos na minha cabeça.”, revelou o ex-BBB.

A resposta veio acompanhada de registros que mostram a evolução da falha, presente no topo do couro cabeludo de Eliezer. Após o susto, ele surgiu em um vídeo para explicar o ocorrido: “A gente nunca imagina o impacto que as palavras têm na vida dos outros. Tem muita gente que fala só pelo prazer de estar destilando ódio. Mas está tudo bem, meu cabelo já cresceu. Já melhorei e evoluí. Foi difícil segurar a barra. A gente tinha acabado de anunciar a gravidez, a Viih estava muito frágil também e ficou muito mal também”, contou.

Eliezer revelou detalhes das falhas - Reprodução/ Instagram

Eliezer finalizou sua declaração sobre a alopecia, que pode originar a queda dos fios por estresse: “Eu não queria que nada atrapalhasse o nosso momento. Tem coisas boas e ruins nesse meio. A gente passou por isso, vai vir outras coisas... Eu só não queria tornar isso público na época para não piorar a situação", pontuou e revelou que já conseguiu recuperar os fios perdidos.

Viih Tube exibe ultrassom 3D e semelhança com a filha surpreende

Eliezer e Viih Tube esperam sua primeira filha, a Lua, e na última segunda-feira, 30, a mamãe do ano conseguiu ter um vislumbre da pequena. Com um ultrassom 3D, Viih pode com detalhes as características de sua herdeira, e as semelhanças chamaram a atenção.

Nos stories, Viih, que se relaciona com Eliezer desde junho do ano passado, revelou o rostinho de Lua e comparou com uma foto de quando era criança.